Manna in chiusura per Zeballos

Il Napoli guarda già al futuro e Giovanni Manna sembra pronto a mettere a segno il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro sarebbe vicino alla chiusura dell’operazione che porta a Exequiel Zeballos, talento offensivo del Boca Juniors considerato uno dei giovani più interessanti del calcio argentino

La novità

L’esterno classe 2002, soprannominato “El Changuito”, piace da tempo alla dirigenza partenopea per le sue qualità tecniche, la rapidità nell’uno contro uno e la capacità di creare superiorità numerica. Il Napoli avrebbe accelerato i contatti nelle ultime ore, approfittando anche della situazione contrattuale del giocatore, che non avrebbe ancora trovato un accordo per il rinnovo con il Boca Juniors.

Manna starebbe lavorando direttamente con gli agenti del calciatore per cercare di chiudere l’affare in tempi brevi. L’obiettivo è anticipare la concorrenza e regalare al prossimo allenatore un rinforzo giovane ma già pronto per il grande salto nel calcio europeo. In Argentina, Zeballos è considerato un prospetto di altissimo livello e molti addetti ai lavori vedono in lui un calciatore dal potenziale importante.

In chiusura?

Il Napoli continua quindi a muoversi con attenzione sul mercato internazionale, confermando la volontà di investire su profili di qualità e prospettiva. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se Zeballos vestirà davvero la maglia azzurra nella nuova stagione.