Napoli, Manna vuole un talento spagnolo: il Real Madrid “ostacola” la trattativa

Il Napoli, in vista della fine della stagione, sta prendendo decisioni importanti, non soltanto rispetto alla panchina, ma anche da un punto di vista tecnico.

L’obiettivo è migliorare la rosa con elementi nuovi e vecchi. Il mirino di Giovanni Manna è caduto, a ta proposito, su Victor Munoz. Le recenti prestazioni dell’ esterno offensivo dell’Osasuna hanno attirato molte attenzioni.

Stando a quanto riportato da “The Mirror”, il club azzurro sarebbe tra le squadre più interessate al giocatore spagnolo, classe 2003.

Il Napoli, dunque, non è solo nella corsa. Tra i vari team, ci sono il Milan, il Barcellona, l’Aston Villa il Newcastle United. Ed infine, ultimo ma non per importanza, il Real Madrid. È proprio qui che l’attaccante è cresciuto, per poi andare nell’Osasuna nell’2025.

Manna è intenzionato a farsi avanti nelle trattative. Tuttavia, saranno necessari ben 30 milioni di euro. Non resta, dunque, che aspettare i risvolti del mercato.