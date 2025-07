Manna non si limita a Juanlu, puntato anche un calciatore della Juventus

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, non si limita alla ricerca di un esterno offensivo per completare il reparto d’attacco. Oltre alla necessità di un nuovo attaccante, infatti, si valutano innesti in altri ruoli chiave: un secondo portiere, un terzino destro che possa fare da alternativa a Giovanni Di Lorenzo, e un centrocampista da inserire in rotazione in vista della partenza di Anguissa, impegnato a dicembre nella Coppa d’Africa.

Per quanto riguarda il rinforzo in difesa, il nome in cima alla lista è Juanlu Sanchez del Siviglia. Il giovane terzino classe 2003 è seguito da tempo, e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Manna sarebbe pronto ad affondare il colpo nelle prossime settimane. L’affare è stato impostato su una base di circa 15 milioni di euro, ma non c’è urgenza di chiudere nell’immediato, il che permette al club di valutare ogni dettaglio con calma.

In mezzo al campo, invece, l’obiettivo principale è Fabio Miretti, anch’egli classe 2003, in uscita dalla Juventus. Si tratta di un profilo che Manna conosce molto bene, avendolo seguito da vicino durante la sua precedente esperienza in bianconero. Il centrocampista ha qualità tecniche interessanti e potrebbe rappresentare un’alternativa di valore sia come mezzala sia in un centrocampo a due.

L’aspetto interessante è che sia Juanlu che Miretti, essendo nati nel 2003, rientrano nella categoria degli Under, e dunque non andrebbero a occupare posti nella lista dei 25 giocatori per la Serie A. Un dettaglio non trascurabile in chiave strategica, poiché consente al Napoli di mantenere flessibilità nella costruzione della rosa, rispettando i vincoli regolamentari.

Con questi due possibili innesti, il Napoli avrebbe una rosa più profonda e versatile. L’obiettivo di Manna sembra chiaro: garantire ad Antonio Conte un gruppo competitivo non solo per difendere il campionato, ma anche per affrontare con ambizione la Champions League.