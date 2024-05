Manna saluta la Juve e prende casa a Napoli

Giovanni Manna è ufficialmente fuori dal progetto Juventus, con il futuro direttore sportivo del Napoli che starebbe già cercando casa nel capoluogo campano. A confermarlo varie voci, secondo cui avrebbe già trovato qualcosa

Giovanni Manna e la Juventus si separano, come da comunicato della stessa società bianconera. Sugli organi social del club piemontese si legge: “Le strade di Giovanna Manna e della Juventus si dividono. È ufficiale la risoluzione consensuale del suo contratto con il Club. L’Head of First Team saluta dopo cinque stagioni insieme. Cinque anni che lo hanno visto prima occuparsi del Settore Giovanile bianconero in qualità di Responsabile dell’Under 19 e poi dell’allora Under 23 – oggi Next Gen – in veste di Direttore Sportivo, con il primario obiettivo di fare crescere e maturare i tanti giovani presenti in rosa. Ringraziamo Giovanni per il lavoro svolto con grande professionalità in questi anni insieme e gli auguriamo buona fortuna per il futuro”.

Ha trovato già casa a Napoli

Ora per lui si apre un futuro al sud. Infatti, Giovanni Manna sarebbe pronto a sedersi alla scrivania degli ex campioni d’Italia del Napoli. Il prossimo direttore sportivo partenopeo, quello da cui ripartire da zero, sarà lui e sarebbe già vicino a trovare casa nel capoluogo campano.

A confermarlo Gianluca Gifuni, giornalista di Radio Marte, che ha detto le seguenti parole a Forza Napoli Sempre: “ha già trovato casa: la madre e la moglie sono state in un’agenzia immobiliare per opzionare un appartamento. E’ già tutto pronto per l’avvento a Napoli, anche dal punto di vista logistico. Tra non molto, Manna dovrebbe presentarsi a Castel Volturno”.