Manna sta monitorando un giocatore brasiliano: ecco di chi si tratta

Il Napoli sta già iniziando a monotirare qualche profilo utile a migliorare la propria rosa nel prossimo mercato estivo. Dalle ultime indiscrezioni, spunta con forza il nome di João Gomes del Wolverhampton. A rivelarlo è l’esperto di mercato Nicolò Schira, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto sulle strategie del club azzurro.

“Il Napoli segue Joao Gomes del Wolverhampton”, ha spiegato Schira, sottolineando però come resti da capire quale potrebbe essere la sua collocazione tattica nella rosa di Antonio Conte. Il centrocampo partenopeo, infatti, presenta già diverse soluzioni. “Il Napoli in cabina di regia ha Lobotka e Gilmour e cerca un vice Anguissa: secondo me, come caratteristiche, lui non è proprio un vice Anguissa”.

La concorrenza interna non manca. “Poi c’è McTominay, c’è De Bruyne: insomma, c’è tanto affollamento in mezzo al campo”, ha aggiunto Schira. Nonostante ciò, il profilo del brasiliano resta molto apprezzato dalla dirigenza azzurra. “È un giocatore bravo, un giocatore forte, che a Manna piace molto. Il Napoli lo sta seguendo da tempo e ha già incontrato agenti e intermediari”.

La trattativa, tuttavia, non si preannuncia semplice. Il centrocampista è assistito da Carlos Leite, ma nelle operazioni che riguardano il Wolverhampton ha spesso un ruolo importante anche Jorge Mendes. “Bisogna interfacciarsi anche con Mendes, che è il plenipotenziario occulto di molte operazioni dei Wolves”, ha spiegato Schira.

Sul giocatore, inoltre, non c’è soltanto il Napoli. “Attenzione perché Mendes è di casa anche in altri club, come il Manchester United, che cerca un centrocampista”, ha concluso Schira, ricordando come Joao Gomes sia stato sondato anche dall’Atletico Madrid prima che i colchoneros virassero su Ederson. Il mercato, dunque, resta apertissimo.