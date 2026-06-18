Manna vuole cedere un azzurro: vuole un altro colpo a tutti i costi!

Come avevamo già riportato ieri, il futuro di Vanja Milinkovic-Savic sembra essere destinato ormai lontano da Napoli dopo una sola stagione. Dopo l’indiscrezione di ieri secondo cui c’era l’interesse concreto proveniente dall’Arabia Saudita per il portiere serbo, oggi il portale AreaNapoli rilancia questa notizia parlando di un possibile contatto tra Giovanni Manna e gli agenti di Guglielmo Vicario.

Milinkovic-Savic era arrivato la scorsa estate dal Torino per una cifra vicina ai 20 milioni di euro ed era stato fortemente richiesto dall’ex allenatore Antonio Conte. Ora, con l’addio del tecnico salentino, la situazione del portiere serbo sembra essere in bilinco e un’eventuale interesse dai club esteri potrebbe già fargli preparare la valigia.

Se nella prima parte della stagione il serbo aveva fornito prestazioni convincenti, il suo rendimento è apparso più discontinuo nel finale dell’ultimo campionato tanto che la dirigenza si sta interrogando sul portiere titolare del Napoli nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato da AreaNapoli, qualche giorno fa presso il Ristorante Riserva Roof Top c’è stato un incontro tra Giovanni Manna e Vicario. Non si conoscono con esattezza i dettagli di questa riunione, ma potrebbe rappresentare un primo passo per il concretizzarsi della trattativa tra il Napoli e il Tottenham.

La cifra che il Napoli dovrebbe sborsare per assicurarsi le prestazioni dell’ex portiere dell’Empoli (già vicino a Inter e Juventus in questa finestra di mercato) dovrebbe aggirarsi intorno ai 15-16 milioni di euro.