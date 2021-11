Manolas – Potrebbe lasciare il Napoli già a Gennaio

Manolas è pronto ad abbandonare Napoli già nella prossima sessione di Calciomercato. Il Greco era già in uscita questa estate

Quest’estate il difensore Greco del Napoli, Kostas Manolas, fu vicinissimo all’abbandonare la squadra per ritornare in Grecia. Difensore che nelle ultime stagioni ha passato più tempo in infermeria che altro.

Il valore del giocatore non si discute, sia chiaro, però per quanto possa esser valido come difensore non offre più le certezze di una volta. Kostas Manolas è da vendere, assolutamente. Su di lui c’era l’Olympiakos, pronto a dargli due milioni l’anno. Uno stipendio di tutto rispetto, se si va a guardare il livello del Campionato Greco.

Cosa farà il Napoli?

L’idea è quella di vendere il giocatore nella sessione invernale di Calciomercato, sperando di trovare acquirenti. Su di lui potrebbe tornare proprio l’Olympiakos, che vedrebbe puntellato un reparto non propriamente esaltante.

Ovviamente, la squadra partenopea venderà Manolas solo in presenza di buone offerte e sopratutto di un sostituto. Ritrovarsi a vendere senza aver già qualcuno pronto a sostituire anche solo numericamente sarebbe troppo pericoloso, specialmente con una stagione in corso che vede il Napoli assoluto protagonista.

Kostas Manolas arrivò dalla Roma con buoni numeri e grosse prospettive e aspettative che, purtroppo, nel corso del tempo non sono state rispettate. Un giocatore di qualità indiscutibile, ma che si è visto fin troppo fuori dal campo per poter far affidamento su di lui.

La difesa del Napoli in questo inizio di campionato si è ritrovata ad esser superlativa. Di certo un innesto di valore è dovuto, in caso di partenza per il Greco.