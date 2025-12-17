Manovra: arriva la doppia stretta sulle pensioni dal 2032

Con il nuovo emendamento presentato dal Governo e inserito nella Manovra 2026, sarà ancora più difficile andare in pensione anticipata. Nel 2032 aumenterà la ‘finestra mobile’ che è necessario attendere prima di ricevere la pensione, che dai tre mesi attuali, salirà a quattro mesi.

Un’altra stretta prevista nella manovra riguarda il riscatto della laurea triennale. Nel dettaglio, i mesi riscattati varranno meno: un taglio di sei mesi il primo anno e poi, 12 mesi nel 2032, 18 mesi nel 2033, 24 mesi per chi matura i requisiti nel 2034 e 30 mesi per chi li matura nel 2035.

NUOVA MANOVRA SULLE PENSIONI DAL 2032 – La finestra mobile è l’intervallo di tempo obbligatorio tra il raggiungimento dei requisiti pensionistici e l’effettivo avvio della pensione: anche con i contributi necessari, l’assegno non decorre immediatamente.

Dal 2032, i lavoratori che avranno i requisiti richiesti per poter andare in pensione anticipata, dovranno attendere quattro mesi prima di ricevere l’assegno pensionistico.

Un altro cambiamento riguarda coloro che hanno optato per il riscatto della laurea triennale. Nonostante i mesi riscattati conteranno meno ai fini pensionistici, il loro costo non varierà.

La manovra potrebbe prevedere l’adesione automatica alla previdenza complementare per i nuovi assunti del settore privato: dal 1° luglio 2026 una quota del Tfr confluirà nei fondi pensione, salvo rinuncia esplicita. Torna così il meccanismo del silenzio-assenso e si amplia anche l’obbligo per le aziende di versare il Tfr all’Inps, con l’obiettivo di rafforzare la previdenza integrativa.