Manovra, rimosso lo smart working ai genitori con figli under 14

È stato approvato in commissione Bilancio della Camera un emendamento alla manovra economica che prevede il proseguimento dello smart working fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori fragili (immunodepressi, disabili gravi, pazienti oncologici o con terapie salvavita in corso), sia nei luoghi di lavoro pubblici che privati.

Inoltre il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in ‘modalità agile’ anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, sempre facente parte della stessa ‘categoria o aria di inquadramento’, senza nessuna decurtazione della retribuzione.

Non sarà però più concesso il lavoro agile ai genitori con figli che hanno meno di 14 anni. Questo, ovviamente, non significa che non potranno più chiederlo ed ottenerlo attraverso un accordo con l’azienda o l’ente presso il quale lavorano.

Bisogna riconoscere che – nonostante la Meloni e il suo partito, in generale la Destra, si siano sempre schierati da parte delle famiglie – un simile provvedimento mette in difficoltà tutte quelle persone che, da quando è scoppiata la pandemia, hanno fatto affidamento sulla possibilità di lavorare da casa.

C’è chi ha gridato ad un ritorno al Medioevo, chi ricorda quanto lo smart working sia anche una misura sostenibile per l’ambiente poiché abbatte le emissioni di CO2, chi si è indignato protestando sui social.

Le voci più sofferte sono soprattutto quelle di coloro i quali sono impossibilitati a gestire i figli, soprattutto quando sono malati e necessitano di stare a casa, e magari non hanno dei nonni ai quali lasciarli o non hanno le risorse economiche per assumere una tata.

In Italia sono più di tre milioni i lavoratori che scelgono di lavorare da remoto. Sono tanti i pro di una simile possibilità, tra tutti il guadagno di tempo e di denaro a causa degli spostamenti. Non sono ancora chiare le ragioni per le quali lo smart working, che ove possibile dovrebbe essere garantito come diritto, resti un nodo attorno al quale si stringono troppe perplessità.