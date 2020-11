Mantenere uno scooter: è davvero meno costoso di un’automobile? 

Mantenere uno scooter vuol dire anche tenere in considerazione che per tutta la sua durata noi dovremo provvedere economicamente per tenerlo in buone condizioni. Dovremo calcolare le spese annuali e mensili in base ai consumi, alla revisione e al premio dell’assicurazione.

Se vivi in Italia, potresti ricordare il consistente e piuttosto ripido aumento dei prezzi del carburante diesel che abbiamo subito qualche anno fa che ha fatto lievitare anche il prezzo della benzina. Vediamo che il prezzo medio del diesel adesso è di 1,28 euro al litro, mentre quello della benzina arriva anche a 1,42 euro al litro.

Dunque c’è stato un netto miglioramento ultimamente rispetto agli anni passati, dovuto molto probabilmente anche alla crisi economica causata dalla recente diffusione del virus Covid-19, che ha messo letteralmente in ginocchio molti mercati e senza dubbio anche quello della vendita dei carburanti, dal momento che le persone sono sempre più scoraggiate dal mettere un piede fuori casa.

Chi ha da poco acquistato un motorino, inoltre, da questo punto di vista si vedrà notevolmente avvantaggiato, soprattutto se potrà fare il confronto rispetto al precedente utilizzo di una macchina: gli scooter consumano molta meno benzina e per fare un pieno senza dubbio non bisogna bruciare una carta da cinquanta euro.

Un’altra spesa che, però, potrebbe risultare la più incisiva e significativa, subito dopo il costo del carburante per litro, è sicuramente quella della polizza assicurativa, anche detta RC Auto (la copertura per la maggior parte dei motori che portiamo su strada).

Dal momento che questa è una delle spese maggiori, oltre che obbligatorie, poiché senza non si può circolare, bisogna subito cercare di ammortizzare i costi cercando una guida aggiornata alle assicurazioni online economiche.

Per esempio esiste un portale molto valido che si chiama” Preventiviassicurazioneonline.com” che rappresenta un comparatore di prezzi, una guida dettagliata per tutte quelle persone che vogliono scoprire come trovare l’assicurazione più conveniente per il proprio veicolo:auto, moto,autocarro, scooter e motorini, autocarro, furgone ma anche su altre cose quali la vita, i viaggi e la casa.

Adesso ti spiegheremo cosa tenere in considerazione, tra le spese indispensabili, quando acquisti uno scooter e quanto questo mezzo può rivelarsi davvero molto più conveniente rispetto a un’autovettura.

Scooter contro automobile: i costi di mantenimento da tenere in considerazione

Ci sono tantissime ragioni per cui uno scooter è senza dubbio meglio rispetto a una macchina. La scelta ideale, quantomeno, per tutti coloro che non hanno famiglia e devono potersi spostare in maniera veloce e agile all’interno di un centro cittadino sempre affollato e pieno di traffico. Ecco, la mobilità è la prima convenienza evidente di uno scooter, ma di certo non è l’unica e neppure la principale.

Possiamo affermare con tutta sicurezza che l’assicurazione di uno scooter ti costerà molto meno rispetto a quella dell’auto e i motivi sono davvero tanti.

Innanzitutto, il costo dell’assicurazione per esempio per i 125 motocicli e scooter, dipende da moltissimi fattori, tra cui il valore del mezzo: tra gli scooter e le macchine, a prescindere dal modello, a costare di meno sul mercato sono senza dubbio i primi.

Le macchine sono realizzate con molte più parti e se si rompono c’è molto più lavoro da fare. In un incidente, se sei tu a provocare il sinistro, la tua macchina farebbe certamente molti più danni a terze persone rispetto a uno scooter.

Ma a parte l’assicurazione bisognerà considerare il bollo e soprattutto della revisione:quest’ultima si deve fare la prima volta dopo 4 anni e poi ogni 24 mesi, con un costo che va tra 45 e 65 euro. Chi non vuole o dimentica di farla può incorrere a una sanzione che può arrivare a 700 euro.

Altra spesa da tenere in conto è la manutenzione:alcune cose che rientrano tra quella che si definisce manutenzione ordinaria si possono volendo fare in maniera autonoma ma per le cose più impegnative conviene rivolgersi al proprio meccanico di fiducia.

Nella pratica la manutenzione consiste nel controllo periodico di alcune cose tra le quali ricordiamo:

Carburatore

Marmitta

gomme (e i battistrada dello spessore giusto per evitare spiacevoli cadute e scivolamenti)

candele

cinghia (rigorosamente ogni 12500 km massimo)