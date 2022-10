Manuel Bortuzzo, al capolinea la storia con Angelica Benevieri: svelati i motivi

Dopo le tante voci di corridoio che sono iniziate a circolare sulla coppia, Angelica Benevieri ha deciso di annunciare la fine della sua breve love-story con Manuel Bortuzzo. Oltre a confermare gli insistenti rumors, la tiktoker ha spiegato anche i motivi che hanno portato alla rottura.

STORIA AL CAPOLINEA – Dopo la fine della sua chiacchieratissima storia d’amore con Lulù Selassié, Manuel ha deciso di voltare pagina proprio con la Benevieri. I due si sono conosciuti la scorsa estate, annunciando l’inizio della loro storia a fine agosto. Nonostante le tante critiche che hanno investito Angelica per il video in cui ironizzava sulle persone disabili, la relazione tra lei e Bortuzzo sembrava stesse procedendo a gonfie vele.

Da quanto annunciato dall’influencer, la storia con l’ex volto del GF Vip è già giunta al termine. Attraverso una diretta su Instagram, la ragazza ha deciso di parlare con i suoi follower di quanto accaduto, rivelando i motivi che hanno portato la coppia alla rottura.

“Non mi ha lasciata lui. L’ho lasciato io”, ha così rivelato Angelica. La ragazza, inoltre, ha voluto smentire categoricamente le voci che la vedevano insieme a Manuel solo per visibilità e i soldi: “Non l’ho usato. Non avevo bisogno di visibilità per fare copertine”.

Infine la star di TikTok ha spiegato di aver lasciato il ragazzo perché non le dava le attenzioni che avrebbe voluto ricevere: “Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni la lasci andare. Dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io”. Da parte di Manuel Bortuzzo, invece, non c’è stato alcun commento.