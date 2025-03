Manuel Bortuzzo, al capolinea la storia d’amore con Costanza? L’ultima indiscrezione

Da quanto emerso negli ultimi giorni sui social, Manuel Bortuzzo sarebbe tornato nuovamente single. Secondo quanto scoperto da Alessandro Rosica, la storia d’amore con Costanza Di Stefano sarebbe giunta al capolinea.

STORIA GIÀ AL CAPOLINEA? – Soltanto qualche settimana fa il nuotatore era stato ospite a Verissimo, dove ha parlato della sua nuova storia d’amore. Ai microfoni di Silvia Toffanin, l’ex volto del GF Vip aveva parlato di un rapporto solido, rivelando:

“Sono innamorato. Venivo da un periodo di tensione in cui non credevo quasi più nell’amore. Ho trovato in lei una persona che ha capito subito come starmi vicino”.

L’amore tra i due è sbocciato sui social, dove Manuel aveva notato un video su TikTok di Costanza insieme a una sua amica. Dopo un iniziale scambio di messaggi, i due hanno poi deciso deciso di conoscersi dal vivo. Sembrava che la loro storia proseguisse a gonfie vele, ma qualcosa sarebbe andato storto.

Nei giorni scorsi, Alessandro Rosica, noto come l’Investigatore Social, avrebbe annunciato la rottura tra i due giovani. Inoltre, l’esperto di gossip ha rivelato i motivi dietro la fine della storia tra Bortuzzo e la giovane toscana: “È finita la loro storia. Nessun tradimento, solo divergenze caratteriali”.

Al momento i due ragazzi non hanno voluto commentare quest’ultimo gossip. Per il momento, quindi, questo scoop va preso con le pinze, in attesa di una smentita o conferma da parte dei due diretti interessati.