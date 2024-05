Manuel Bortuzzo, ha denunciato l’ex Lulù Selassié per stalking? Le recenti IG Stories

Da quanto emerso dalle ultime voci di corridoio e da alcune storie di Instagram, Manuel Bortuzzo avrebbe denunciato le sorelle Selassié per stalking. A spingere il nuotatore a prendere una simile decisione è stata la presenza di Lulù e Clarissa a a Madeira, in Portogallo, dove si stavano svolgendo i Campionati Europei Open ParaSwimming. Cosa sta succedendo?

DENUNCIA PER STALKING? – Negli ultimi mesi, si è spesso vociferato di un possibile ritorno di fiamma tra i due ex gieffini. Alessandro Rosica, noto sui social come l’Investigatoresocial, ha spesso sostenuto che i Manuel e Lulù stavano insieme in segreto, non volendo essere scoperti dal padre del nuotatore. A confermare tale scoop è stata la stessa Selassié che, nei mesi scorsi, ha deciso di uscire allo scoperto, facendo capire di essere insieme a Bortuzzo.

Il gesto della ragazza non è affatto piaciuto all’ex volto del GF Vip, tanto che quest’ultimo ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. Chiuso il capitolo “Lulù”, Manuel si è buttato a capofitto nel nuoto e negli allenamenti. Qualcosa, però, ha fatto tornare l’ex coppia nel mirino del gossip.

Poche settimane fa, Bortuzzo si è recato a Madeira per prendere parte ai Campionati Europei Open ParaSwimming. Come mostrato da alcuni scatti divenuti virali, anche Lulù e Clarissa Selassié sono volate in Portogallo, alloggiando in un hotel vicino a quello del nuotatore. Rosica è nuovamente intervenuto, rivelando che Lulù avrebbe seguito Manuel, spingendo quest’ultimo a denunciarla per stalking.

Nei giorni scorsi, precisamente il 3 maggio, Manuel ha compiuto 25 anni. Sia il ragazzo che Lulù e Clarissa hanno condiviso delle IG Stories alcune foto dallo stesso locale, facendo così pensare che fossero insieme. Questa volta, però, l’ex volto del GF Vip ha deciso di intervenire, dichiarando in una IG Story: “Incredibile che con una denuncia in corso facciate credere ancora stron**te”.

Nonostante lo sportivo non abbia fatto alcun nome, in molti hanno subito pensato che si stesse riferendo alla Selassié. Nelle ultime ore, però, è intervenuto Tag24 che ha sostenuto che Manuel Bortuzzo non ha affatto denunciato l’ex fidanzata:

“Contrariamente a quanto diffuso sui social nessuna delle sorelle Selassié è stata denunciata da Manuel. Si è parlato ampiamente di casi aperti in tribunale, ma non è mai stato aperto alcun caso legale e le sorelle Selassié, non solo non hanno diffuso alcuna bugia, ma non si sono nemmeno esposte pubblicamente riguardo alla vicenda”.