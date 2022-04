Manuel Bortuzzo, il fratello Kevin: la foto con la ex di Manuel

A poche settimane dalla fine del GF Vip, sono iniziati i problemi per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Nelle ultime ore, infatti, ha creato non poche polemiche il gesto di Kevin, il fratello minore dell’ex gieffino.

LA FOTO CON LA EX DI MANUEL – Da quanto emerso su Instagram e dalle ultime interviste della Selassié, tra lei e la famiglia di Manuel sono nati dei problemi. Poche settimane fa, ai fan non è sfuggito il fatto che Franco Bortuzzo, il papà del nuotatore, ha smesso di seguire sui social la princess

Davanti a tale gesto, la coppia è subito finita nel mirino del gossip. A spiegare quanto sta accadendo è stata proprio Lulù nell’ultima intervista al settimanale Chi:

“Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa. Io e Clarissa abbiamo smesso pure di seguirlo sui social. Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manuel sia felice e cerco di farlo stare sereno”.

Ad aggiungersi è stato Kevin, che nelle ultime ore ha catturato l’attenzione degli utenti di Instagram. Il 15enne ha non solo tolto il “segui” a Lulù, ma nelle sue IG Stories si è mostrato in compagnia dell’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. Riguardo a quanto accaduto, la Selassié non ha ancora rilasciato alcun commento.