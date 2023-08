Manuel Bortuzzo, incontri segreti con Lulù Selassiè? Le indiscrezioni

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sembrerebbero aver ripreso la loro storia d'amore in gran segreto: le ultime indiscrezioni

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è iniziata circa due anni fa nella casa del Grande Fratello Vip lasciando tutti con il fiato sospeso e facendo appassionare i fan. Nella casa, i due hanno avuto alti e bassi ma dopo alcuni tira e molla i due giovani si sono dichiarati e sono andati a convivere.

La rottura

Dopo un mese di convivenza, Manuel aveva annunciato ai suoi follower di aver concluso la sua storia con Lulù. C’è anche da dire che Franco, il papà di Manuel, non ha mai approvato questa storia e ha sempre voluto che il figlio si concentrasse sul nuoto per raggiungere le paraolimpiadi.

Incontri segreti con Lulù

Nonostante sia passato del tempo dalla rottura ufficiale, ecco una notizia bomba lanciata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, anche conosciuto come “L’investigatore social”, e il giornalista Giuseppe Scuccimarri. Pare, infatti, che i due non si siano mai definitivamente lasciati e che si siano incontrati spesso in gran segreto.

Stando a quanto dichiarato dai giornalisti, i due ragazzi sarebbero costretti a mantenere il segreto anche a causa del papà di Manuel, il quale abbiamo detto che non ha mai approvato questa relazione. Al momento queste sono solo indiscrezioni e i due protagonisti non hanno confermato o smentito la vicenda. Tuttavia, in molti hanno notato dei movimenti sospetti sui social.

Lo scorso mese, Manuel ha partecipato ai campionati mondiali di nuoto paralimpico, tenutisi a Manchester. Nello stesso momento, Lulù si trovava a Londra con la sorella Clarissa. Semplice coincidenza o mossa studiata a tavolino?