Manuel Bortuzzo, “Soli nella tempesta”: dure parole per Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo ha deciso di mettersi nuovamente a nudo in un libro. Nei giorni scorsi, infatti, nelle librerie è presente Soli nella tempesta, in cui l’amato nuotatore è tornato a raccontarsi. Non è mancato l’argomento “Lulù Selassié”, dove il ragazzo ha utilizzato parole forti.

DURE PAROLE PER L’EX FIDANZATA – Attraverso un’autobiografia, Manuel ha deciso di ripercorrere diverse tappe importanti della sua vita. Come è oramai noto, il 9 febbraio del 2019 è totalmente cambiata la vita del nuotatore triestino. Quel giorno, infatti, il ragazzo si è trovato coinvolto in una sparatoria che gli ha stravolto completamente la sua vita.

Dopo quell’evento, in cui ha perso definitivamente l’uso degli arti inferiori, Bortuzzo è finito spesso al centro dei riflettori. Nonostante la disgrazia accadutagli, Manuel non si è mai arreso e ha proseguito con la sua vita. Il tutto ha deciso di raccontarlo nella sua nuova autobiografia, uscita pochi giorni fa in libreria.

Ovviamente in questo nuovo libro si è parlata anche della sua breve storia d’amore con Lulù Selassié, conosciuta durante la sesta edizione del GF Vip. Nonostante il ragazzo non faccia mai il nome della sua ex fidanzata, ha comunque voluto parlare di lei e della loro breve relazione. Per parlare del loro travagliato rapporto, Manuel Bortuzzo ha utilizzato termini abbastanza forti come rapporto assillante e potenzialmente tossico.

Inoltre, l’atleta ha voluto omettere la sua esperienza nel reality, rivelando il motivo in una recente intervista: “Vorrei essere considerato come un atleta che raggiunge i suoi obbiettivi, non come il ragazzo del Grande Fratello”.