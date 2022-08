Manuel Bortuzzo, volta pagina: la foto con la sua nuova fidanzata

Manuel Bortuzzo, ex volto del GF Vip, ha definitivamente voltato pagina. Il ragazzo ha infatti deciso di ufficializzare la sua nuova storia d’amore, condividendo una tenera foto.

NUOVO AMORE – Dopo la fine della sua storia d’amore con Lulù Selassié, conosciuta durante l’avventura al GF VIP. Manuel si è trovato spesso nel mirino del gossip per i tanti rumors che l’hanno visto protagonista.

Una volta chiuso il capitolo Lulù, si è vociferato di un ritorno di fiamma tra Bortuzzo e Federica Pizzi, sua ex storica. Nelle scorse settimane si è iniziato a parlare di una possibile frequentazione con Cecilia Cantarano, voce smentita dalla tiktoker.

Dopo tanti rumors, a chiarire la situazione una volta per tutte è stato proprio Manuel Bortuzzo. L’ex gieffino ha ufficializzato la sua storia d’amore con Angelica Benevieri, volto noto di TikTok in cui conta 300mila fan.

È stata Angelica a voler uscire allo scoperto, condividendo nelle sue IG Stories una foto mentre si scambia un tenero bacio con Manuel. Bortuzzo ha poi ricondiviso lo scatto, non lasciando spazio ad alcun dubbio.

Davanti a questa notizia, in molti si sono chiesti come avrà reagito Lulù. La principessa non ha mai nascosto la delusione per la loro storia, avvenuta come un fulmine a ciel sereno. Non resta altro, quindi, che attendere degli aggiornamenti.