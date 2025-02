Manuel Maura, parla dell’ex Francesca e del suo percorso a “Uomini e Donne”

Francesca Sorrentini, attuale tronista di “Uomini E Donne”, ha fatto la sua scelta. Stando a quanto trapelato, la giovane, nota per la sua esperienza a “Temptation Island”, ha deciso di vivere la sua storia d’amore con Gianluca.

Il suo percorso è stato pieno di alti e bassi. Il pubblico si aspettava di vedere la stessa Francesca del falò di confronto del programma condotto da Filippo Bisciglia, più decisa e meno dubbiosa. La Sorrentini partecipò al “viaggio dei sentimenti” nel 2023 in coppia con Manuel Maura. I due, dopo svariati tira e molla, decisero di interrompere la loro relazione. A qualche mese di distanza dalla fine dell’esperienza in Sardegna, tornarono insieme. La loro favola sembrava esser diventata realtà. Eppure, nel mese di Giugno 2024, si sono lasciati.

Da quel giorno, stando a quanto detto da Manuel, non hanno mai più parlato. Il giovane dagli occhi azzurri ha commentato l’esperienza dell’ex fidanzata a “Uomini e Donne”. Le sue parole, riportate da Biccy: “Era ancora scottata dalla fine della nostra storia. Avere delle nuove frequentazioni, conoscere nuove persone, all’inizio è difficile e infatti la vedevo chiusa, non era la Francesca che conosco io. Francesca è tutt’altro, è solare, divertente, non ti fa annoiare mai, ti fa divertire. Ogni tanto si comporta da rompiscatole, ha un carattere forte e vuole sempre avere ragione, ma di lei posso solo dire cose belle“.

“Sicuramente non è stata fortunata con i corteggiatori, loro non sono alla sua altezza. Ho avuto dei momenti di debolezza in cui pensavo tanto a lei e ho valutato di farlo. Ma poi a riflettendo mente lucida, razionalmente, ho capito che non aveva senso. Lei stava facendo il suo percorso ed era giusto lo vivesse senza di me. Io le voglio bene, ha fatto parte della mia vita e della mia famiglia, ho sempre voluto solo il meglio per lei.”

”Quando vedevo alcune scene che mi davano fastidio pensavo istintivamente di andare da lei, ma non volevo rischiare di rovinarle il percorso. Non ho mai percepito baci o abbracci sentiti, non l’ho vista particolarmente presa da nessuno dei due“.