Manuela Carriero: le sue rivelazioni sulla storia d’amore con Francesco Chiofalo

Manuela Carriero e Francesco Chiofalo hanno finalmente ufficializzato la loro relazione a inizio febbraio, dopo settimane di voci e speculazioni. Sebbene i due stessero già insieme da un po’, hanno deciso di non rendere pubblica la notizia prima per evitare commenti negativi. In un recente scambio di domande con i suoi follower su Instagram, Manuela ha raccontato i dettagli di come è iniziato tutto.

LE RIVELAZIONI SULLA STORIA CON CHIOFALO – La loro storia è iniziata dopo le rispettive separazioni: Francesco aveva appena chiuso con Drusilla Gucci, mentre Manuela si stava riprendendo dal suo trono a Uomini e Donne, che non le aveva portato molta fortuna.

In una serie di storie, Manuela ha spiegato come la loro relazione si è sviluppata: “Non c’è stato un momento preciso. All’inizio ero piuttosto titubante. Poi, verso la fine di settembre, dopo vari tentativi andati male, ho deciso di ascoltarlo e di incontrarlo per conoscerlo meglio. Da quel momento ci siamo visti quasi ogni giorno.”

Quando le è stato chiesto se inizialmente sentisse qualcosa per Francesco, Manuela ha risposto sinceramente: “No, lo vedevo solo come un amico. Avevo in mente un altro tipo di ragazzo, ma poi mi sono resa conto che quel modello non funzionava affatto. Così ho cambiato idea.”

Manuela ha anche commentato le critiche ricevute per la sua relazione con Francesco, confessando: “Mi aspettavo una reazione simile, ed è proprio per questo che l’idea di rendere ufficiale tutto mi metteva a disagio. Però prima o poi dovevamo farlo. Quello che mi sorprende, però, è che la gente si senta più a suo agio nel scrivere cose negative che nel mandarmi messaggi carini. Ma sai cosa? Non mi interessa davvero! L’unico parere che conta è quello delle persone che mi conoscono davvero.”

Manuela ha anche svelato un gesto che Francesco compie ogni sera per lei, che la tocca molto: “Lui è una persona completamente diversa da quella che vediamo sui social. Quello che mi ha colpito molto è che ogni sera, quando mi riaccompagna a casa, anche se è parcheggiato a pochi passi, scende sempre dalla macchina per accompagnarmi fino alla porta e abbracciarmi prima di salutarmi.”

Riguardo a una recente dichiarazione di un’altra persona che suggeriva che la loro relazione funzionasse perché si somigliano molto, Manuela ha concluso: “Ho sentito la cosa, ma non mi interessa e continuerò a ignorarla.”