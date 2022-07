Manuela Carriero, torna sui social dopo la rottura con Luciano: il duro sfogo su Instagram

Nelle scorse settimane Manuela Carriero è finita nel mirino del gossip. A far parlare è stata la sua improvvisa rottura con Luciano Punzo, conosciuto durante la sua esperienza a Temptation Island. A distanza di tempo dallo scoop, la donna è tornata sui social dove si è lasciata andare ad un duro sfogo.

IL DURO SFOGO SUI SOCIAL – La rottura tra Manuela e Luciano non è passata inosservata agli amanti del gossip. La notizia, però, ha suscitato non poche critiche. I due ex protagonisti di Temptation Island sono stati accusati di aver inscenato tutto solo per visibilità.

Sommersa dalle critiche, la Carriero ha deciso di rompere il silenzio. Tornata sui social, la donna ha voluto replicare a tutti coloro che l’hanno accusata di essere in cerca di followers. Attraverso le IG Stories, ha così dichiarato:

“Ciao ragazze e ragazzi (pochissimi). Ci tengo a precisare alcune cose in seguito ai messaggi che mi arrivano continuamente. Ho semplicemente scelto da tempo ormai di distaccarmi dai social e di parlare meno della mia vita privata. Questo non a causa vostra che siete delle persone normalissime ma a causa di alcune persone che purtroppo vivono invidiando e giudicando me, quello che ho, quello che faccio. Non vivo di social! Sono una persona normale. Quindi posso anche non pubblicare niente per giorni come voi”.

Ha poi aggiunto:

“Scrivere sempre le stesse cose sotto i post ad un certo punto diventa ridicolo, pesante e addirittura maleducato, specialmente da chi non mi segue e che non mi ha mai scritto. Prima la gente si lamentava per il troppo amore, ora si lamenta perché non vede più nulla. A causa di problemi personali miei e situazioni delicate, ho deciso di pubblicare il meno possibile la mia vita privata, almeno finché alcune persone la smetteranno di mettermi i bastoni fra le ruote e si faranno una vita”.

Manuela Carriero ha così concluso:

“Per il resto chiedo ad alcune persone di smetterla di scrivere idiozie sotto i post, in direct e su alcune paginette di finti gossip. Io sto benissimo, sono felicissima, so ciò che faccio. Non ho bisogno di niente e di nessuno, sono indipendente da quando avevo quindici anni. Nessuno prende per i fondelli nessuno. Non potete dare giudici da due storie. […] Smettiamola di fare i santi moralisti, psicologi, tuttologi, finti gossipari. Parlate di gente e situazioni che non conoscete. Questa è una mia decisione e mi fa vivere meglio”.