Manuela Carriero, il racconto agghiacciante:” Sono stata sequestrata e violentata”

Manuela Carriero, ex tronista di “Uomini e Donne”, si è recentemente lasciata andare, spiazzando tutti i suoi fan con una confessione molto intima.

L’attuale fidanzata di Francesco Chiofalo ha raccontato, senza scendere nei dettagli, un episodio del suo passato, che ha scombussolato gli animi del pubblico. Le sue parole:”Anni fa ho subito un sequestro di persona da parte di qualcuno che conoscevo molto bene, con violenza sessuale, fisica e minacce di morte con una pistola. In pochi minuti, mi sono ritrovata in un agghiacciante film dell’orrore…”

Ancora tutt’oggi, l’ex concorrente di “Temptation Island” si porta dietro le ferite di quest’esperienza traumatica. Infatti, ha rivelato di avvertire, nonostante sia trascorso molto tempo dalla data dell’evento, un “forte senso di disagio e di terrore” quando si trova sola con individui di genere maschile. Soltanto ora, dopo un lungo percorso di dialogo con se stessa, ha trovato il coraggio di parlane e di aprirsi.

Nonostante il racconto toccante, ed a tratti surreale, non sono mancate le critiche da parte di alcuni utenti. Manuela, però, non ha dato ascolto a nessuno dei commenti negativi.

Guardando al presente, fortunatamente la Carriero ha trovato la pace che tanto si merita, al fianco di Francesco. I due, inizialmente, erano soltanto amici. Dopo qualche tempo, è scoppiato l’amore e proprio grazie all’influencer, la giovane ha riaperto le porte del suo cuore ed è tornata a sorridere alla vita.