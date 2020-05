Mara Fasone, non ha rispettato la quarantena? Arrivata la replica dell’ex tronista di Uomini e Donne

Recentemente, a finire al centro di una bufera social è stata Mara Fasone, noto volto di Uomini e Donne. A metterla al centro dell’attenzione e delle polemiche è stata la segnalazione di Deianira Marzano, nota per aver scoperto scandali di molti personaggi di UeD. La Marzano ha accusato l’ex tronista di aver infranto la quarantena, arrivando a pubblicare delle IG Stories per provare il tutto. Dopo esser stata sommersa di accuse, la Fasone ha deciso di replicare.

LA FOTO INCRIMINATA – La Marzano non ha mai fatto mistero dell’antipatia che prova nei confronti dell’ex protagonista di UeD. Una delle IG Story pubblicate dalla ragazza, ha fatto subito scattare l’opinionista social. La foto incriminata mostra Mara in costume e, chiaramente, al mare. Questa immagine ha suscitato abbastanza scalpore, venendo condivisa anche nelle IG Stories di Deianira e facendo finire la Fasone al centro delle polemiche.

LE ACCUSE – Non appena è saltata fuori la foto, l’ex tronista è stata sommersa dalle critiche. La ragazza, infatti, è stata accusata di aver infranto la quarantena, non rispettando le disposizioni dovute a causa dell’emergenza Coronavirus. La Marzano si è subito aggiunta alle accuse, deridendo la Fasano di essersi messa il costumino, sotto al sole, mentre gli altri erano chiusi in casa a rispettare la quarantena.

LA REPLICA DI MARA – La protagonista di questo presunto scandalo non è affatto stata zitta. Davanti alle accuse, infatti, ha subito risposto con un ulteriore IG Story così da far chiarezza sulla questione. La replica della Fasone non ha fatto altro che smentire le tante polemiche nate dalla sua foto, postando lo screenshot di un articolo di giornale.

L’ARTICOLO – Mara Fasone ha quindi condiviso lo screen di un articolo di giornale, precisamente, La Repubblica. Da questo stralcio, si legge che chi abita nei pressi di zone balneari o vicino al mare, può tranquillamente farsi il bagno. La replica dell’influencer ha quindi mostrato di non aver infranto nessuna regola, rispettando la quarantena.

