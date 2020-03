Mara Fasone: “Tra me e Luigi? Ci stiamo conoscendo” Non manca la frecciatina a Teresa Langella

In una recente intervista Mara Fasone ha confermato i rumors che la vedevano insieme a un volto noto di Uomini e Donne. Negli ultimi tempi, infatti, molti insinuavano che tra lei e Luigi Mastroianni ci fosse del tenero, ma solo ora è arrivata la conferma dall’ex tronista.

TUTTA LA VERITÀ SU LEI E LUIGI – Intervistata a Uomini e Donne Magazine, Mara ha voluto dare luce al mistero riguardo il suo rapporto con Luigi. “Al momento, tra me e Luigi è in corso una conoscenza che non so, ad oggi, a cosa potrà portare”, ha così rivelato la Fasone. Rispetto ai vari rumors, però, la frequentazione è iniziata in tempi recenti. Ha anche voluto spiegare il perché né lei e né Luigi hanno confermato le vari voci che giravano: “Al momento non è SUCCESSO ancora nulla di cui parlare”. Mara ha voluto far chiarezza anche sul loro pranzo insieme: “Un semplice pranzo tra amici che hanno voglia di scambiarsi due chiacchiere”.

FASONE SI SCAGLIA CONTRO TERESA – Parlando del suo percorso a Uomini e Donne, ammettendo di non essersi aperta veramente e di non aver rischiato, Mara ha parlato di una sua collega. Si tratta di Teresa Langella, con cui non c’è mai stata alcuna simpatia e nessuna delle due ne ha mai fatto mistero. La Fasone ha rivelato di non avere nulla di personale con Teresa ed è proprio per questo che non ha mai capito il perché la ragazza l’attaccasse così tanto. Ha spiegato, però, il perché si fosse scagliata contro di lei su Instagram: “Quando l’ho vista viaggiare in prima classe in aereo, però, ho voluto sottolineare quanto fosse stata incoerente nel massacrarmi per poi fare di peggio”.