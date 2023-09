Mara Venier, cederà la conduzione di Domenica In alla D’Urso? L’elogio alla collega

In una recente intervista, avvenuta in occasione della rassegna Gli Incontri del Principe, Mara Venier ha parlato di Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, ha espresso il suo affetto verso l’amica, parlando di quanto è accaduto a quest’ultimo e di quello che è successo in passato con la Rai. Tra le tante domande poste, c’è chi le ha chiesto se cederebbe la conduzione di Domenica In proprio alla D’Urso.

CEDERÀ LA CONDUZIONE ALLA D’URSO? – Come accade da alcuni anni, anche quest’anno la Venier ha tenuto a precisare che questa sarà l’ultima edizione di Domenica In che condurrà. Solo 6 anni fa, dopo un periodo passato a Mediaset, la donna ha fatto il suo ritorno in Rai. A ricordarlo è stata proprio Mara nel corso di una recente intervista, ricollegandosi così a quanto accaduto a Barbara D’Urso:

“Devo dire la verità, anche a me è capitato di non esserci più. Io personalmente però non faccio polemiche, proprio in generale. Io aspetto. Certamente quando la Rai mi ha richiamato cinque anni fa perché Domenica In traballava, Nicola [suo marito, ndr] non era d’accordo che io accettassi. Ma mi avevano mandata via dicendo che ero troppo vecchia. Quando quattro anni dopo mi hanno richiamata e mi hanno detto ‘devi tornare’. E io torno! E torno perché io sono stata umiliata e voglio riscattarmi. Mi sono tolta i sassolini dalle scarpe”.

Nel parlare della collega, la Venier non ha nascosto l’affetto e la stima che prova nei suoi confronti. Davanti a questi elogi, il giornalista le ha chiesto se sia disposta a cedere il timone della conduzione di Domenica In proprio a Barbara D’Urso. Davanti a questa possibilità, la conduttrice ha così replicato: “Io voglio molto bene a Barbara, siamo amiche da tanto, e credo che Barbara sia una grande professionista. Mah il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, io non problemi”.

Inoltre, ha anche commentato quanto accaduto a Barbara con la Mediaset: “La notizia di Barbara ha colto alla sprovvista sia lei sia il pubblico, anche se negli ultimi anni l’avevano un po’ ridimensionata. Ma è una brava conduttrice, credo che possa lavorare in Rai e ovunque, lei è una brava”. Mara Venier, inoltre, ha rivelato che una volta appresa l’inaspettata e chiacchierata notizia, ha prontamente contattato l’amica.