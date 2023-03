Mara Venier, cosa pensava Maurizio Costanzo di lei: “Mi si spezza il cuore”

Mara Venier è sicuramente una delle conduttrici più amate della televisione. Infatti, proprio nelle ultime ore è uscita su Gente un’intervista esclusiva in cui si parla ovviamente anche del suo rapporto con Maurizio Costanzo, morto in questi giorni. I due avevano un rapporto speciale e la conduttrice di Domenica In ci ha tenuto molto a ricordarlo.

Cosa pensava Costanzo di Mara Venier

Per la Venier, Maurizio Costanzo ha rappresentato un punto fermo della sua vita, soprattutto quando a poco più di vent’anni la donna fu costretta a rimanere nel letto per 40 giorni a seguito di un’epatite virale. In quei giorni difficili, la conduttrice passò le sue giornate ascoltando la trasmissione radiofonica di Costanzo, Buon Pomeriggio.

Nell’intervista, Mara ha rivelato di aver sentito per l’ultima volta Maurizio almeno tre settimane fa e che “aveva la voce di sempre”. Inoltre, la donna ha rivelato che dopo la sua morte in tanti si sono avvicinati a lei per dirle e ricordarle quanto Maurizio provasse affetto per lei.

“Mi si spezza il cuore, anche io gli volevo bene. Nel nostro mestiere capita di incontrare tanta gente, ma solo con alcuni si stabilisce un rapporto di stima, umanità e affetto” ha commentato la conduttrice.

Domenica In, l’orgoglio della Venier

A Oggi, invece, la donna ha avuto l’occasione di parlare del programma che ormai conduce da tanti anni, Domenica In. Ecco, dunque, cosa ha rivelato la conduttrice: “Questo programma è il mio punto debole, non so rinunciarci. Ho battuto tutti i record con 14 edizioni, una in più di Pippo Baudo. Mi rende orgogliosa quello che faccio. Ogni settimana è bellissimo, entusiasmante ma anche faticoso. Capita che io dica basta, finita la stagione lascio, ma gli ascolti di Domenica In mi dimostrano l’amore del pubblico. E io non voglio deluderlo, è la mia fonte di energia”.

Proprio la Venier pare che si stia preparando per un colpo senza precedenti: quello di ospitare in studio Anna Oxa, la quale ha rifiutato ogni genere di intervista tranne la sua presenza a Belve con Francesca Fagnani.