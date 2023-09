Tra le donne più amate della televisione italiana c’è di sicuro Mara Venier. La zia che tutte le Domenica accompagna i pranzi con l’amatissima “Domenica In”. Milioni sono i telespettatori legati e affezionati alla conduttrice che da anni lavora in televisione con amore e dedizione.

Una vita ricca di successi quella di Mara ed anche di momenti difficili, nei quali la solidarietà delle colleghe, come quella di Maria De Filippi, ha fatto da vetrina. Ricordiamo infatti il momento nel quale Mara è stata giudice a Tu si Que Vales, programma di Mediaset, spalleggiata e sostenuta dalla De Filippi.

Ad oggi Mara continua il suo percorso in Rai, anche se ha confessato in un’intervista la possibilità di voler lasciare la sua Domenica In. Probabilmente per dedicarsi alla famiglia? La Venier è sposata con Nicola Carraro, con il quale condivide una vita fatta di calore e complicità.

Mara racconta la crisi vissuta con Nicola

Come tutte le coppie però, anche quella formata da Mara e Nicola ha vissuto il suo momento di crisi. A raccontare questa indiscrezione è stata proprio la Venier: “Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. In quella situazione abbiamo litigato continuamente“. Mara ha rivelato che in quella circostanza aveva addirittura deciso di allontanarsi da Nicola ma dopo qualche giorno un suo amico gli aveva confidato che Nicola stava male, è stato li che la conduttrice ha capito che grazie all’amore, tutto si può dimenticare.

La Venier ha anche raccontato un particolare importante: “Inizialmente io non piacevo alla famiglia di Nicola, i suoi amici mi vedevano inadatta”. Dopo 23 anni di fidanzamento e 17 di matrimonio, oggi Mara e Nicola vivono la loro favola d’amore, consapevoli di non poter stare l’uno lontano dall’altra.