Mara Venier difende Stefano De Martino: ”Lui nemmeno le guarda”

La scorsa Domenica, Stefano De Martino è stato ospite a Domenica In con Mara Venier. Quest’ultima ha intervistato il ballerino che ha preferito parlare di lavoro e non di vita privata. Una cosa, però, è certa: la crisi con Belen è vera ed è stata assolutamente confermata.

MARA VENIER DIFENDE STEFANO DA ALCUNE ACCUSE – La motivazione per la quale Stefano e Belen sono in crisi è ancora quasi del tutto sconosciuta. Alcuni hanno parlato di tradimenti, tra l’altro da parte di lui. Qualcuno aveva addirittura spifferato che ci sarebbe stata una donna dello spettacolo che si era invaghita di lui.

Ad intervenire nel dibattito, però, è stata Mara Venier insieme a Biagio Izzo collegato da Napoli. I due hanno confermato che Stefano è un bravo ragazzo, e nonostante fosse molto bello è uno dei pochi che sa dire di no alle donne qualora dovessero avvicinarsi. ”Nemmeno le guarda” ha affermato addirittura Mara.

Al termine dell’intervista Mara ha anche fatto notare al pubblico a casa di non esagerare con le parole nei confronti sia di Belen che di Stefano, poichè a casa c’è un bambino di sette anni che soffre. Sta parlando proprio del piccolo Santiago che già una volta ha visto i suoi genitori separarsi per un po’ e adesso ha dovuto rivivere quel periodo.

Se Stefano e Belen torneranno insieme non ci è dato saperlo. Non possiamo conoscere nemmeno le motivazioni della separazione e crisi. Possiamo, però, rispettare i due e aspettare che riportino loro qualche informazione in più. Nel frattempo la carriera di Stefano De Martino decolla e ama fare ospitate in tv per parlare dei prossimi progetti lavorativi.