Dopo quanto accaduto durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha deciso di non accettare le scuse pubbliche fatte da Mediaset. La conduttrice, come documentato sulle sue storie di Instagram, ha deciso di rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine.

LA FOTO DI MARA INSIEME AI CARABINIERI – Domenica scorsa, durante la diretta del noto talk di Rai 1, la Venier e Barbara D’Urso hanno ricevuto pesanti insulti dall’account Twitter di QuiMediaset. Nonostante il tweet sia stato cancellato dopo poco, non è certo finito nel dimenticatoio. La rete, infatti, si è trovata costretta ad intervenire e a scusarsi pubblicamente per l’accaduto:

“Cari lettori, ieri è avvenuto un fatto gravissimo. Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower. Ora le condizione di funzionamento del profilo sono state ripristinate”.

Sebbene Mediaset abbia spiegato che si sia trattato di un attacco da parte di un hacker, Mara Venier non sembra ci abbia creduto. La donna, infatti, ha deciso di andare in fondo alla faccenda per scoprire cos’è accaduto e, soprattutto, l’identità dell’autore del tweet divenuto virale sul web.

Nella giornata di ieri, attraverso le sue IG Stories, Mara ha rivelato ai suoi follower di essere andata dai carabinieri. La conduttrice, oltre ad essersi scattata una foto davanti alla caserma, ha poi voluto pubblicare uno scatto che la ritrae insieme alle forze dell’ordine. Oltre a ribadire di voler ricevere delle scuse anche in privato, la donna ha deciso di lanciare l’ennesima frecciatina: “Salutame a Silvy”. Silvy è il nome di colui o colei che ha scritto il grave commento su Twitter.