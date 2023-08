Mara Venier, il suo riscatto personale: “Mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe”

Tra le conduttrici televisive più amate in Italia c’è senza dubbio Mara Venier, divenuta, dopo tutti questi anni sul piccolo schermo, un punto di riferimento per i telespettatori. Con il suo programma “Domenica In”, la presentatrice riesce a coinvolgere e intrattenere il folto pubblico televisivo. Il suo rapporto con la Rai, però, non è sempre stato roseo. Recentemente, infatti, la Venier ha voluto parlare di quanto accaduto con un passato direttore dell’emittente.

“Mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe” – Dopo 20 anni di carriera in Rai, la Venier nel 2014 sbarca a Mediaset. In quegli anni prende parte a programmi come Tu si que vales e L’Isola dei Famosi, cogliendo così l’occasione di farsi conoscere anche tra i giovani. La donna, infatti, è molto amata anche sui social, dove conta quasi 2 milioni di seguaci su Instagram.

Dopo quattro anni dal suo allontanamento dalla Rai, Mara viene richiamata e si prende così il suo riscatto personale. Torna alla conduzione di Domenica In, conquistando degli ottimi ascolti e uno straordinario successo. A raccontare quanto accaduto è stata proprio la conduttrice all’evento “Gli Incontri del Principe”, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio.

In quest’occasione Mara Venier ha raccontato delle difficoltà lavorative vissute in quel periodo, rivelando anche come si sia sentita nell’essere allontanata dalla Rai perché considerata “troppo vecchia”:

“Quando la Rai mi ha richiamato perché Domenica In traballava, cinque anni fa, qualche anno prima mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchia, poi non voglio parlare della Rai, perché era quel direttore di Rai Uno che lo diceva. Quando dopo quattro anni ti richiamano e ti dicono che devi tornare, io torno, perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ce la faccio. Ed è stato così e mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe, perché era il riscatto che non riguarda una che fa la televisione, ma tutte le donne, perché tante donne vengono umiliate, perché non è che se hai 60 anni devi essere buttata fuori”.