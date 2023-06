Ha sconvolto profondamente l’Italia la terribile storia di Giulia Tramontano, la giovane 29enne uccisa dal fidanzato Alessandro con in grembo il loro bimbo di 7 mesi. Una storia che ha inevitabilmente fatto notizia in tutti i programmi televisivi, i quali hanno esposto piena solidarietà nei confronti della famiglia di Giulia, denunciando e esprimendo rabbia e soprattutto una triste consapevolezza nei riguardi di una società ancora ferma ai disastri dell’essere umano.

Durante la messa in onda di Domenica In, anche la conduttrice Mara Venier si è lasciata andare ad un intervento rispetto a quanto successo, mostrandosi profondamente provata. Durante il suo discorso però, Mara non è riuscita a trattenersi, esternando forse in maniera troppo diretta il suo pensiero.

Ecco le parole di Mara Venier

Sono state diverse le interviste che hanno fatto il giro dei programmi televisivi e anche del web, estratti pieni di dolori della famiglia di Giulia ed anche della mamma di Alessandro, colui che ha dato vita a tutto questo enorme dramma. Un’intervista fatta alla mamma del ragazzo alla Vita in Diretta ha messo in luce tutta la sofferenza provata dalla donna in questo momento: “Sono profondamente vicina alla famiglia di Giulia, mio figlio è un mostro”.

Mara Venier durante il suo intervento, ha mandato un forte abbraccio alla madre di Alessandro, lasciandosi andare ad un’esternazione che ha scatenato una vera e propria bufera mediatica: “Signora lei ha detto che suo figlio è un mostro, è proprio vero“.

Dopo queste parole, in moltissimi hanno criticato la conduttrice, per gli utenti la Venier poteva evitare di sottolineare quanto già detto dalla signora. Successivamente Mara ha però fatto un passo indietro, scusandosi con la signora: “Non volevo assolutamente essere critica, se ho sbagliato chiedo scusa“.