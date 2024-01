Mara Venier, lo spiazzante gesto sui social: “Primo tatuaggio della mia vita”

Tra i volti più amati del piccolo schermo italiano, Mara Venier ha nuovamente spiazzato i suoi fan. Attraverso il suo account su Instagram, la conduttrice ha voluto condividere con i fan il suo primo tatuaggio.

LO SPIAZZANTE GESTO – Molto amata non solo dal pubblico televisivo, ma anche dagli utenti sui social, la Venier ha deciso di condividere con i fan la sua ultima “pazzia”. La presentatrice di Domenica In ha voluto mostrare ai suoi follower il suo primo tatuaggio, fatto in coppia con il nipote.

Nei giorni scorsi Mara ha condiviso un breve filmato su Instagram dove racconta il motivo dietro il suo primo tatuaggio. In coppia con il nipote Giulio, figlio di Elisabetta Ferracino, la conduttrice si è tatuata una piccola stella sul polso. “Primo tatuaggio della vita” ha così commentato la donna.

Da quanto appreso, quindi, questa è stata una scelta ponderata e pensata insieme al nipote. Anche Giulio, infatti, si è tatuato lo stesso simbolo dell’amata nonna. Nel sapere che dovrà tenere il tatuaggio avvolto da una particolare pellicola, Mara Venier ha commentato la notizia con la sua solita ironia: “Faccio Domenica In con la plastica”.

Ovviamente non sono mancati sotto al breve video postato dalla Venier. Asia Argento, infatti, ha così supportato il gesto dell’amata presentatrice: “Abbiamo iniziato tutti con una stellina…attenta che poi non fermi più”. Sono stati tanti i volti noti come Achille Lauro, Alfonso Signorini, Valeria Marini, Wanda Nara e Anna Tatangelo che hanno commentato con affetto il post.