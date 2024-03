Mara Venier, nuova bufera sui social: chiusi ancora una volta i commenti di Instagram

A distanza di due settimane dalla puntata sanremese di Domenica In, Mara Venier continua ad essere al centro degli attacchi sui social. Tornata su Instagram dopo il caos scoppiato con la lettura del comunicato pro Israele scritto dall’ad Rai Roberto Sergio, la conduttrice si è trovata costretta a chiudere nuovamente i commenti sotto ai suoi post.

NUOVA BUFERA SUI SOCIAL – Dopo l’appello di “Stop al genocidio” lanciato da Ghali durante la sua ospitata a Domenica In, è arrivato un inaspettato e criticato comunicato da parte della Rai. A leggerlo è stata Mara Venier che, a seguito di tutto ciò, si è ritrovata ad essere sommersa dagli attacchi degli utenti sui social.

Nonostante le scuse pubbliche da parte della presentatrice, il popolo del web sembra non placarsi. Nei giorni scorsi, infatti, la Venier ha pubblicato sul suo account su Instagram un post con scritto: “Love and peace. Pace per tutti i popolo”. Molto probabilmente si è trattato di un riferimento a tutta la polemica sorta negli ultimi tempi, ma che ha nuovamente scatenato i social.

In molti, infatti, hanno accusato la presentatrice di star tentando di riparare, senza successo, alla sua immagine. Altri utenti hanno fatto notare alla donna che nel leggere il comunicato, non è stato solo un semplice dare voce al pensiero dell’AD della Rai, ma anche di condividere quanto scritto.

Nel tentativo di difendersi da questo ennesimo attacco social, Mara Venier ha spiegato che non era a conoscenza del contenuto del comunicato fino a quando non lo ha letto: “Ho sbagliato, non avevo mai letto cosa c’era scritto e mi hanno detto che era un comunicato pacifico. Da questo il mio ‘condividiamo tutti’. È stato sbagliato leggerlo”.

A nulla, però, sono valse le spiegazioni della conduttrice, tanto che quest’ultima si è ritrovata a dover nuovamente chiudere i commenti sotto ai suoi post su Instagram.