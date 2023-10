Mara Venier, una furia sul web: “Vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa”

Mara Venier, sconvolta, si è sfogata sul suo profilo Instagram nelle ultime ore. La famosa presentatrice Rai ha pubblicato la stessa storia ben nove volte, probabilmente per rendere il suo messaggio quanto più chiaro possibile. Purtroppo, la conduttrice di Domenica In è stata nuovamente vittima di una frode. Da qualche giorno, circola un video con il logo Rai in cui si vedono Mara Venier ed Elon Musk consigliare ai loro fan di investire denaro in una piattaforma di trading.

Sfogo sui social

Tuttavia, va sottolineato che questo video è una truffa completa, in quanto Mara Venier e il noto miliardario non hanno mai registrato tali scene insieme e non esiste alcun programma in cui Mara Venier ospiti Elon Musk. Inoltre, l’account da cui proviene il video è falsificato. La stessa conduttrice si è espressa su Instagram, manifestando la sua indignazione: “Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni”.

Successivamente, ha fornito dettagli sulla frode, spiegando che le immagini sono state frutto di una “resa dinamica con la tecnologia della intelligenza artificiale” e unite a quelle di Elon Musk. Nel video, i loro volti invitano gli italiani a investire 250 euro in un presunto progetto finanziario che promette guadagni fissi mensili. Inoltre, il video è accompagnato da consigli attribuiti a un consulente finanziario fittizio, con tanto di foto, nome e cognome.

Mara Venier ha svelato che l’azienda alla base di questa truffa è irrintracciabile e che il nome del consulente finanziario è falso. La conduttrice ha anche raccontato di aver ricevuto numerose telefonate dai suoi fan, che si sono mostrati sorpresi dal suo coinvolgimento in un’operazione chiaramente ingannevole.

Una furia

Dopo essere stata informata dal pubblico, Mara ha preso l’iniziativa di agire per fermare la truffa, coinvolgendo il suo avvocato, Giorgio Assumma. L’obiettivo è porre fine all’illecito e ottenere un risarcimento dei danni. La Venier ha anche rivelato che il suo avvocato ha già iniziato ad attivare “gli strumenti giudiziari e amministrativi più rapidi”.

La conduttrice di Domenica In, recentemente preoccupata per suo marito Nicola, che si trova su una sedia a rotelle, ha evidenziato che questa truffa mette in luce un uso illegale delle intelligenze artificiali. Ha rivolto un messaggio diretto ai truffatori: “Figli di *****, truffatori!!!!”.