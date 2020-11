Maradona, il presunto sesto figlio chiede di riesumare il corpo: “Non ho pretese finanziarie”

Per Diego Armando Maradona non c’è pace. Anche dopo la morte, il Pibe de Oro continua a far discutere. L’ex attaccante del Napoli, infatti, non ha condotto una vita esemplare fuori dal campo, e per questo tutti hanno qualcosa da dire.

Oltre al mistero relativo alla sua morte, tra infermieri che dichiarano il falso ed avvocati pronti a sfruttare il suo patrimonio, esce fuori anche un sesto figlio, il quale ha chiesto di far riesumare il corpo dell’ex fuoriclasse per fare una prova del DNA.

Il ragazzo in questione è Santiago Lara, in passato ospite anche di alcune trasmissioni italane, quale quella di Barbara D’Urso.

“Voglio solo sapere chi sono. Non ho pretese finanziarie. Fino agli ultimi giorni prima della sua morte, quando ha dovuto togliersi il respiratore per parlare, mia madre ha detto a un gruppo di avvocati che ero il figlio di Diego“.

Queste le parole di Santiago, il quale ha rivelato di non avere pretese dal punto di vista economico.