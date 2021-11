Maradona Jr crea polemica, annuncia azioni legali contro il Napoli

Polemiche per la maglia con la faccia del Pibe de oro. Il figlio Maradona Jr minaccia azioni legali, il Napoli gli risponde.

Maradona Jr crea discussione dopo il primo compleanno senza suo padre

30 Ottobre, primo compleanno di Maradona dalla sua scomparsa. Tanti i messaggi per il campione Argentino, tra cui anche quelle di suo figlio Diego Armando Junior.

Secondo quanto trapelato, Diego Junior si è scagliato contro la società Partenopea in quanto nessuno degli eredi avrebbe autorizzato l’utilizzo dell’immagine di suo padre.

Diego Jr dice che ha visto la maglia sui social, ma di non aver parlato con la società. Aggiungendo che con relative avvertenze avrebbe dato il consenso. Si profila però ora un’azione legale da parte del figlio di Diego Armando Maradona.

Il Napoli fa muro

La società Partenopea intanto risponde per le rime. Il Napoli ha comunicato di non sapere nulla riguardo a quella maglietta. Vi è solo in cantiere una potenziale iniziativa per il prossimo 28 Novembre, in occasione della partita Napoli-Lazio di campionato.

Per ora però ancora nulla di ufficiale, un’iniziativa per il grande Diego Armando Maradona però sarebbe più che giusta. Anche solo per quanto il Pibe ha dato a Napoli, aldilà del suo immenso impatto sul calcio mondiale. La morte dell’asso Argentino ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi della squadra che più lo ha amato, il Napoli, e non solo.

Al momento dunque non si sa se quelle immagini fossero uno scherzetto di qualcuno, in pieno tema con Halloween. Curiosi di vedere cosa ha in mente il Napoli e se metterà in atto quanto annunciato in risposta a Diego Jr.

Intanto tutti gli occhi sono puntati sullo stadio del Napoli. Quel Diego Armando Maradona intitolato dalla città a quello che resta il suo più grande campione calcistico, che non verrà mai dimenticato.