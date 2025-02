Maradona Jr. pronto ad una nuova avventura: vola in Spagna

Diego Armando Maradona Junior ha deciso da dove ripartire con la sua carriera da allenatore e lo farà dalla Spagna. Il figlio del Pibe de oro è ufficiale all’Ibarra, club di quinta serie spagnola

Se Diego Armando Maradona può dirsi uno dei calciatori più forti della storia del calcio, suo figlio – Diego Armando Maradona Jr. – è il contrario. Il figlio del compianto Pibe de oro ha avuto una carriera non all’altezza delle aspettative, considerando il fuoriclasse che era suo padre, e si è ritrovato spesso a navigare a vista per via del nome che porta.

Partito dal Cervia nel programma “Campioni, il sogno” è finito a girovagare per le leghe minori italiane, risultando sempre l’opposto di suo padre: un giocatore non all’altezza del nome sulle sue spalle. Non colpa sua, certo, ma la carriera di Dieghito può considerarsi poco illustre, salvo quando è arrivato a calcare i campi di beach soccer. Lì ha potuto dire la sua.

Si riparte dalla Spagna

La carriera da allenatore, invece, può considerarsi al pari di suo padre se si considera il Palmares. Se si guarda al blasone, invece, poco da spartirsi con l’ex commissario tecnico dell’Argentina. Giovanili del San Giorgio, Napoli United, Pompei e Montecalcio, prima della sua nuova avventura.

Una nuova avventura che lo accomuna, seppur in minima parte, al suo defunto padre: l’arrivo in Spagna. Diego Armando Maradona Senior andò al Barcellona da calciatore, Junior si ritrova ad essere ufficialmente il nuovo allenatore dell’Ibarra. Il club spagnolo milita in tercera division 12, quinta divisione del calcio ispanico. Il club è attualmente al quinto posto e vuole arrivare ai play off per la promozione. Non ci sono nomi di rilievo effettivo, ma solo giocatori che hanno vestito la maglia delle giovanili di alcuni club passati anche per la Liga negli ultimi anni. Chissà che questa non possa essere la risalita di Dieghito.