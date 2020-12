Maradona, uno dei sei figli non sarebbe suo: lo rivela un giornalista argentino

Mentre la morte di Diego Armando Maradona continua ad essere avvolta nel mistero, dall’Argentina giungono delle voci davvero clamorose circa il decesso del Pibe de Oro e i suoi ultimi istanti di vita.

In particolare, un giornalista argentino ha rivelato che durante i suoi ultimi giorni di vita, Diego è stato informato di non essere padre di uno dei sei figli riconosciuti. Due di loro, infatti, non avrebbero mai fatto la prova del DNA.

Rivelazioni che arrivano solo dopo la morte del campione argentino e che stanno scuotendo non poco la famiglia.

Intanto, l’ex segretario del calcio argentino, Gabriel Bruno, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla morte di Diego Armando Maradona con una denuncia in merito alle condizioni si salute del campione.

“L’autopsia del corpo di Diego dirà che è deceduto per cause naturali, ma la verità è che a Diego l’hanno ucciso. All’età di 45 anni abbiamo deciso di internare Diego con la famiglia. La sua salute era la priorità per noi, non i contratti o i soldi. Diego iniziava ad essere pericoloso non solo per se stesso, ma anche per gli altri“.