Marca, Isco va via dal Real Madrid? La Juventus lo punta

Isco si allontana sempre più dal Real Madrid, con Ancelotti che da il via libera alla cessione. Il calciatore spagnolo via già a Gennaio

Potrebbe finire già dalla sessione invernale 2022 di calciomercato la sua avventura con i Blancos, con Carlo Ancelotti che non vede più nei propri piani il calciatore spagnolo classe ’92.

A Gennaio potrebbe anche Gareth Bale lasciare il Real Madrid, con il Gallese e lo Spagnolo due priorità di vendita secondo quanto riportato da Marca.

Il futuro dei due calciatori

Il Real Madrid vuole vendere per reinvestire su Mbappé e liberare anche la sezione ingaggi, ma sulla cima del monte cessioni ci sono Bale e Isco che risultano essere quelli con più mercato insieme ad Hazard. Quest’ultimo potrebbe esser scambiato più soldi per Reece James, con il Chelsea. Se al Belga però potrebbe venir data un’altra chance, per lo Spagnolo e il Gallese si è arrivati ai titoli di coda.

Su Gareth Bale ci sono fin troppe perplessità, a partire dal contratto fin troppo oneroso per le condizioni fisiche offerte dal giocatore. Lui vorrebbe giocare per arrivare al mondiale in Qatar, con il suo Galles, in buona forma. Per lui si prospetta l’ennesimo ritorno in Inghilterra, con il Tottenham che lo riaccoglierebbe a braccia aperte.

Discorso differente per Isco. Il centrocampista offensivo è corteggiatissimo da tempo da Juventus e Milan, con anche sirene dall’Inghilterra. Il giocatore potrebbe esser un sicuro partente, viste le difficoltà trovate nell’ultimo periodo sul piano tecnico. Il rapporto con Ancelotti sembra incrinato, ora il calciatore sembra squadra.