Marcato Napoli: quattro obiettivi per il futuro

Il Napoli è ormai da tempo che tiene sott’occhio alcune situazioni in uscita che potrebbero essere riviste nella prossima finestra di mercato. In vista di eventuali partenze, quindi, gli scout azzurri sono al lavoro per non lasciarsi sfuggire potenziali investimenti.

Tra le possibili uscite in estate potrebbe esserci quella di Hirving Lozano e il suo erede potrebbe essere Adama Traoré, centrocampista del Wolverhampton che, nonostante il pressing per il rinnovo, sembrerebbe alla ricerca di nuove esperienze.

Tra le altre future uscire potrebbe esserci anche quella di Meret che ha un contratto in scadenza nel 2025. Il profilo valutato come sostituto è quello di Vicario, considerato uno dei profili più promettenti dello scenario italiano.

Ancora, gli azzurri tengono sott’occhio le situazioni di Cheddira e Caprile del Bari che piacciono molto agli scout azzurri e potrebbero ingaggiarli già nella prossima finestra di mercato.