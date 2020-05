Marcelo gela la Juve: “Da due anni dicono che ho firmato con i bianconeri, voglio restare”. Paratici su Palmieri

Salvo clamorosi colpi di scena, non sarà Marcelo il prossimo terzino sinistro della Juventus. Il brasiliano è accostato ai bianconeri da diverso tempo ma non sembrerebbe intenzionato a lasciare il Real Madrid, nonostante negli ultimi tempi non sia più inamovibile per Zinedine Zidane.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di AS, l’esterno del Real ha commentato le voci di mercato sui bianconeri, uscendo allo scoperto sulle intenzioni future e sulla volontà di restare a Madrid:

“Non voglio andarmene. Sono due anni che sento dire che ho firmato con la Juve, che non vivevo senza Cristiano… La gente si inventa molte cose”.

In realtà la Juventus già da qualche tempo avrebbe cambiato obiettivo, con l’avvento di Sarri le richieste sono cambiate e ora la priorità per la fascia sinistra sarebbe Emerson Palmieri, terzino che il tecnico ex Napoli ha avuto modo di allenare quando sedeva sulla panchina del Chelsea.

Al termine della stagione rientrerà a Torino anche Luca Pellegrini, che completerà la stagione con la maglia del Cagliari per poi trasferirsi alla corte di Sarri in vista della prossima stagione.