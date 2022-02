Marcelo, la Juventus ci riprova per l’Estate

Dalla Germania riportano che Marcelo del Real Madrid potrebbe divenire un obiettivo concreto per la Juventus in Estate

La Juventus quasi sicuramente spenderà l’Estate prossima a cercare di rinnovare – ancor di più – la squadra. Il reparto con più priorità sono le fasce difensive, con Alex Sandro probabilmente in partenza. Al suo posto la Juventus cercherà di prendere qualcuno, con occhi ben aperti sulla situazione Marcelo-Real Madrid.

Il terzino Brasiliano sembrerebbe essere arrivato alla fine della sua avventura con le Merengues. Sembrano non esserci margini di rinnovo, dunque ecco che per lui si aprono le vie del mercato.

La situazione del giocatore, il Real Madrid e la Juventus sullo sfondo

I discorsi per il rinnovo tra Marcelo e il Real Madrid sembrano esser fermi da ormai mesi, con il giocatore che avrebbe espresso la volontà di andar via. Il Real Madrid avrebbe già individuato in Angelino del Lipsia il suo naturale sostituto.

Intanto Marcelo vorrebbe tornare in Brasile, suo paese di nascita e dove ha iniziato a muovere i primi passi da professionista con la Fluminense. Attenzione però alla possibilità Juventus, che potrebbe dare nuove ambizioni al calciatore. I Bianconeri hanno un progetto nuovo e giovane in cantiere, puntando a vincere nuovamente tutto in Italia e non solo.

Il terzino Brasiliano è da anni un pallino della dirigenza e con l’offerta giusta potrebbe anche decidere di trasferirsi in Italia. Magari per lanciare l’assalto al campionato e riprovare ad alzare la maledetta. Quella Champions League che l’amico Cristiano Ronaldo non è riuscito ad alzare con la maglia bianconera.