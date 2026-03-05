Marchetti: “Se Conte resta, Lucca no: questa è la situazione”

Il futuro del Napoli continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata anche l’opinione del giornalista Luca Marchetti, che ha parlato della situazione legata ad Antonio Conte e delle possibili conseguenze per la squadra azzurra

Secondo Marchetti, uno dei nodi principali riguarda proprio la permanenza dell’allenatore sulla panchina del Napoli. Il giornalista ha spiegato che la presenza di Conte potrebbe influenzare alcune scelte importanti all’interno del club. In particolare, ha fatto una previsione piuttosto chiara: se Antonio Conte dovesse restare alla guida della squadra, ci sarebbe un giocatore pronto a lasciare Napoli: Lorenzo Lucca.

Le parole di Marchetti hanno acceso il dibattito tra i tifosi. Il Napoli, infatti, sta vivendo una stagione complessa e piena di cambiamenti. Dopo gli anni di grande entusiasmo culminati con lo scudetto, la società sta cercando di ritrovare stabilità e continuità. In questo contesto, la figura dell’allenatore diventa centrale, perché dalle sue scelte dipendono anche le strategie tecniche e di mercato.

Situazione bollente

Secondo l’analisi di Marchetti, quindi, la permanenza dell’allenatore potrebbe portare a cambiamenti nella rosa del Napoli. Non sarebbe una situazione nuova nel calcio: spesso, quando arriva o resta un tecnico con idee molto forti, la squadra viene modificata per adattarsi al suo stile di gioco.

Per il momento si tratta solo di una previsione e non di una decisione ufficiale. Tuttavia, le dichiarazioni del giornalista confermano che intorno al Napoli c’è ancora molta attenzione e che nei prossimi mesi potrebbero arrivare novità importanti visto che il tecnico salentino non è sicuro di restare.