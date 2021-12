Marchetti sul mercato del Napoli: “Manolas può andare via, Gatti è un colpo per il futuro”

La situazione infortuni in casa Napoli non è delle migliori. Nella partita di ieri contro il Sassuolo a un certo punto le defezioni si sono fatte sentire e anche Koulibaly è uscito acciaccato ed è in dubbio per la prossima sfida di Serie A. Visti i problemi di rosa non proprio lunga e delle partenze che ci saranno per la Coppa d’Africa, sembra abbastanza importante intervenire sul mercato.

A parlare della situazione Napoli è stato l’esperto di calciomercato di Sky, Luca Marchetti ai microfoni della trasmissione Marte Sport Live andata in onda oggi sulle frequenze di Radio Marte.

Il primo tema trattato dal collega di Gianluca di Marzio ha riguardato la posizione di Kostas Manolas. Da quando è arrivato Spalletti, infortuni a parte, è passato decisamente in secondo posto e la sua maglia da titolare è stata affidata a Rrahmani. “Il greco, di fatto, non viene mai utilizzato da Luciano Spalletti. Può andare via: in quel caso, si compra un rimpiazzo”.

Parole anche a riguardo di Federico Gatto del Frosinone. Secondo Marchetti, il club ciociaro non sembrerebbe intenzionato a privarsi del suo calciatore già a gennaio proprio per provare a tornare in Serie A. Perciò si tratterebbe esclusivamente di un colpo in chiave futura anche perché attualmente Gatti non ha ancora esperienza nel massimo campionato.

Infine a Marchetti è stato chiesto del terzino: tra i nomi che piacciono ci sono quelli di Reinildo Mandava e di Umut Meras. Se per il primo ha confermato l’interesse del Napoli lo stesso Marchetti, sul secondo non si è voluto sbilanciare perché a suo dire si tratterebbe solamente di pubblicità dell’agente in vista di una sistemazione per gennaio.