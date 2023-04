Marchisio e il like ‘sospetto’ sui social: “Rigore Lozano netto, si gode ancora di più”

Terminata la sua carriera da calciatore, l’ex Juventus, Claudio Marchisio, ha iniziato quella da opinionista TV. Tramite il suo account Twitter, l’ex centrocampista ha espresso il suo pensiero sulla partita tra Napoli e Milan, sottolineando come la partita abbia preso un altro senso per torti arbitrali: “Per me il rigore su #Lozano c’era“.

“Ovvio che se #giroud avesse segnato, avremmo visto un’altra partita. Il Napoli da qualche settimane mi è sembrato meno incisivo del solito. Giocare con pressioni (il campionato mai ne ha portate) ha inciso. #NapoliAcMilan #UCL“.

Sotto il commento di Marchisio, però, è spuntato un like dell’ex calciatore ad un commento di un suo sostenitore: “Rigore Lozano netto, si gode ancora di più!“. Si tratta, forse, di un like che l’opinionista TV avrebbe anche potuto evitare. Nel suo passato da calciatore bianconero c’è forse ancora qualche risentimento per qualche partita contro gli azzurri? I tifosi napoletani, ovviamente, non hanno gradito questo gesto ed hanno iniziato a protestare contro Marchisio.