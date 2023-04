Marchisio: “Inaccettabile vedere tanti punti di distacco tra il Napoli e le inseguitrici”

Ai microfoni de La Domenica Sportiva, l’ex calciatore della Juventus, Claudio Marchisio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha espresso la sua opinione sul campionato di Serie A. Per l’ex calciatore bianconero, infatti, è inaccettabile vedere la prima in classifica, il Napoli, con tutti questi punti di distacco rispetto alle inseguitrici.

“Ha perso dieci partite, tante, ma l’Inter è ancora in lotta per il secondo posto in campionato. Bisogna ragionare su questo, la Serie A è così”.

“Calo fisico dei giocatori? Un allenatore non te lo cambia in una settimana per giocarti i quarti di Champions. I giudizi vanno dati a fine stagione, poi non si può accettare che le rose di Inter, Milan e Juventus possono avere tanti punti di distacco dal Napoli”.