Marchisio: “Scudetto all’Inter, Napoli fuori dalle prime quattro”

Secondo quanto dichiarato da Claudio Marchisio, ex giocatore di Juventus e Zenit San Pietroburgo, questo Napoli non meriterebbe di rientrare nelle prime quattro posizioni

È un campionato che si preannuncia bollente quello che è appena iniziato. La Serie A sembra avere già alcune pretendenti al titolo, con Inter e Juventus che sembrerebbero voler prendere il largo.

Un po’ più dietro, però, c’è il Napoli di Antonio Conte. C’è tanto entusiasmo, attualmente, dietro la squadra partenopea con i tifosi che sperano di potersi togliere parecchie soddisfazioni. Soddisfazioni che secondo Claudio Marchisio non arriveranno. L’ex centrocampista di Juventus e Zenit San Pietroburgo, oltre che della nazionale, ha detto che secondo lui “l’Inter vincerà lo scudetto” mentre le restanti posizioni per la Champions League verranno occupate da “Milan, Juventus e Atalanta”.

“Questo Napoli è un rischio”

Non solo Claudio Marchisio a parlare del Napoli, ma anche un altro grande ex bianconero. Parliamo di Fabrizio Ravanelli, che ritiene e ha dichiarato come questo Napoli sia un rischio per Antonio Conte. Non solo per l’ambiente abituato a voler raggiungere buoni risultati negli ultimi anni.

Ecco le dichiarazioni di “Penna bianca”: “Conte al Napoli? Secondo me ha preso un rischio grossissimo, io non l’avrei mai fatto. So bene che Antonio non può vivere senza calcio, però conoscendolo so anche quello che pretende da una società e dai suoi giocatori. Sarà difficile portare avanti il suo progetto a Napoli. Se ci riuscirà, sarà un miracolo. Uno come lui potrebbe pure farcela, gli auguro ovviamente di farcela, anche se sarà un miracolo”.