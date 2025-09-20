Marchisio: “Se la Juventus resta attaccata al Napoli, è giusto sognare lo Scudetto”

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato delle ambizioni bianconere in campionato. Secondo lui, la Juve potrà davvero pensare allo Scudetto solo se riuscirà a rimanere vicina al Napoli in classifica durante la stagione, ha dichiarato ai microfoni de L Gazzetta dello Sport.

La squadra di Conte parte infatti come grande favorita, ma Tudor ha a disposizione un gruppo competitivo che può lottare fino alla fine: “Se non stai bene come gruppo e mentalmente certe partite non le recuperi, soprattutto in Champions. E certi giudizi arbitrali non hanno agevolato la Juventus contro il Borussia Dortmund […]”.

“Igor me lo ricordo da giocatore, io ho fatto un ritiro con lui, nel 2006. Era il dodicesimo uomo, giocava in ruoli diversi, aveva il vizio del gol ed era carismatico: un’autentica certezza. Sta dimostrando queste qualità anche da allenatore e poi conosce il dna Juve”.

“La scelta di confermarlo è stata giusta. Adesso deve trovare continuità di risultati fino a Natale per avere la certezza di essere qualificato in Champions. Se sarà così e la Juve resterà attaccata al Napoli, sognare sarà giusto nella seconda parte. Di sicuro c’è un gruppo vero, di carattere”.