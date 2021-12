Marco Borriello, lontano dai riflettori:“Smettere è stata la decisione più bella che abbia mai preso”

In una recente intervista, Marco Borriello ha deciso di parlare della sua nuova vita. Dopo una ventennale carriera nel calcio, l’uomo ha infatti deciso di dire addio a quel mondo e, di conseguenza, anche a quello del gossip. Com’è la sua vita ora?

“Smettere è stata la decisione più bella che abbia mai preso” – Nel 2019 Borriello ha deciso di voltare radicalmente pagina, diventando dirigente sportivo e volando ad Ibiza. Sulla scelta di rivoluzionare completamente la sua vita, Marco ha ammesso che: “Smettere è stata la decisione più bella che abbia mai preso”.

Durante l’intervista alla Repubblica, l’ex attaccante ha scoperto nuove passioni: “Mi piacciono l’architettura, l’interior design, l’arte. E ho scoperto il padel”. Sebbene si sia appassionato molto a questo sport, a causa di quattro operazioni al menisco è costretto a potersi allenare solo 3 volte a settimana.

Oltre ad avere finalmente del vero tempo libero, con il suo addio al mondo del calcio, Marco Borriello ha potuto prendere le distanze anche dal mondo del gossip. Con la sua passata relazione con Belen Rodriguez, durata dal 2004 al 2008, e con il presunto flirt con Marica Pellegrinelli, l’uomo è stato al centro della cronaca rosa.

Riguardo questo aspetto, l’ex calciatore ha dichiarato: “Non ne ho mai fatto parte: mai fatte interviste su riviste di gossip, ci finivo quando stavo con Belen, ma perché ero innamorato, e poi lei non era nemmeno famosa. Sa quanti inviti ho ricevuto? Grande fratello, Ballando con le stelle… Io non ho mai dato corda, mi hanno fatto una pubblicità che non ho mai sfruttato. Anzi, spesso mi ha danneggiato. Bastava che non giocassi per infortunio e c’era chi pensava avessi fatto chissà cosa”