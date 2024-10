Marco Fantini e Beatrice Valli: seconde nozze in Emilia Romagna nel massimo riserbo

Marco Fantini e Beatrice Valli si sono sposati per la seconda volta. Dopo il loro primo matrimonio da sogno due anni e mezzo fa a Capri, sabato 19 settembre hanno rinnovato le promesse in chiesa, scegliendo un evento molto più intimo e discreto rispetto alla precedente cerimonia.

A differenza della prima occasione, ampiamente condivisa sui social, questa volta la coppia, nota per la sua popolarità come modelli e influencer, ha mantenuto il massimo riserbo, limitandosi a confermare l’avvenuto matrimonio con un semplice messaggio su Instagram: “Sì! Ci siamo sposati in chiesa”, senza però pubblicare molte immagini o video dell’evento.

Il secondo sì in grande stile

Per questo secondo “sì”, Fantini e Valli hanno scelto una chiesa in Emilia Romagna, terra natale di Beatrice, originaria di Bologna. Hanno viaggiato verso la cerimonia a bordo di una Porsche d’epoca nera, circondati dai familiari e dai loro affetti più cari.

Tra gli invitati, anche le sorelle di Beatrice, Eleonora e Ludovica, entrambe presenti con i rispettivi compagni, nonostante alcune voci di dissapori recenti tra le due. Beatrice e Ludovica hanno più volte spiegato di avere caratteri diversi e di non essere sempre in sintonia, ma di mantenere comunque affetto e rispetto reciproco.

Rimane un mistero la scelta di mantenere un profilo così basso per questa occasione, dato che in passato la coppia ha spesso condiviso momenti personali sui social. Una possibile spiegazione potrebbe essere il rispetto per le difficili condizioni meteo che hanno colpito l’Emilia Romagna in questo periodo, spingendo i due a evitare di mostrare immagini di festeggiamenti.