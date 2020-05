Marco Fantini: un’inaspettata scoperta lascia sconvolto l’ex tronista

In questi giorni, a portare positività sui social è stata la nascita della figlia di una delle coppie di Uomini e Donne più amate. Si tratta della piccola Azzurra, frutto dell’amore tra Beatrice Valle e Marco Fantini. Proprio il tronista è finito al centro dell’attenzione dopo la sua reazione ad una sconvolgente scoperta.

LA NASCITA DI AZZURRA – Dopo la romantica proposta avvenuta a Parigi, ha sconvolgere la coppia è stata la scoperta di Azzurra. Per Beatrice, questa gravidanza non è stata per niente facile, portandole problemi di salute che, fortunatamente, si sono risolti. La nascita della bambina ha riportato ancora più felice nella loro grande famiglia.

Una volta tornate a casa, l’ex cortegiatrice ha voluto mostrare al mondo social la sua piccola Azzurra, immortalandola in tenere foto. “Vorrei che rimanesse così per sempre, anche per voi è così? Anche perché dopo qualche mese ci si dimentica di quanto fossero piccoli”, ha rivelato la ragazza che è diventata mamma per la terza volta. Beatrice, infatti, ha Bianca, nata nel 2017 dalla sua attuale storia con Marco. L’influencer è anche mamma di Alessandro, nato dalla sua precedente relazione con Nicolas Bovi.

L’INASPETTATA SCOPERTA – Ad attirare l’attenzione dei follower è stata la reazione di Fantini davanti ad una sconvolgente scoperta. Pare infatti, vedendo l’IG Story dell’ex tronista, che anche lui si sia lasciato andare durante la quarantena. Nella storia incriminata si vede la bilancia che segna 95.5 kg, sconvolgendo Marco Fantini per la quantità di chili presi a causa dei tanti dolci mangiati durante il lungo periodo a casa.